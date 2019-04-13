ГПС предотвратила попытку контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан

Государственная пограничная служба (ГПС) предотвратила попытку незаконного ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили Report в ГПС, у пограничной заставы вблизи поселка Бахрам-тепе Имишлинского района в качестве подозреваемых лиц задержаны трое граждан Азербайджана Ширинов Рамиль Имамверди оглу 1978 года рождения, Эйвазов Интигам Эльдароглу 1970 года рождения и Абдуллаев Гурбан Джамиль оглу 1974 года рождения.

При досмотре задержанных и транспортного средства было обнаружено 6 кг 330 граммов сушеной марихуаны и 55 семян наркотиков.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.