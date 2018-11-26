ГПС предотвратила контрабандный вывоз из страны алкогольных и табачных изделий

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Предотвращен контрабандный вывоз через государственную границу страны алкогольных и табачных изделий.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба Государственной пограничной службы.

В результате мероприятий, проведенных совместно органами пограничного контроля ГПС и сотрудниками таможни, был предотвращен контрабандный вывоз через государственную границу страны алкогольных и табачных изделий на автомобилях "Форд-Транзит" с государственным номерным знаком BT-9388-AG, принадлежащем Булларову Гурханмуханнеду 1982 г.р., и "Тойота" с государственным номерным знаком BG-5081-AG, принадлежащем Кадерону Беглиену 1990. Оба являются гражданами Туркменистана марок и отправлялись в путь на судне "Бахтияр" по рейсу Баку-Туркменбаши.

Так, в салонах автомобилей были обнаружены 1524 пачки сигарет "Pall Mall", 490 пачек "Fine", 800 пачек "Wont", 10 пачек "Parlament", 400 пачек сигаретных гильз для набивки табаком "Mascotte", 500 граммов табака, 8 штук 2,5-литрового вина марки "Georgian ԝine", 10 штук 0,5-литрового вина марки "Rkatsiteli", 6 штук литровых сувенирных вин без названия.