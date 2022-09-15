ГПС: Понесший многочисленные потери противник был вынужден отступить

12 сентября в целях предотвращения широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении на участках азербайджано-армянской государственной границы, проходящих по территории Зангиланского района, подразделениями Государственной пограничной службы были нанесены тяжелые сокрушительные удары по врагу и обезврежены огневые точки. Противник, понесший большие потери в личном составе и военной технике, был вынужден отступить.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственной пограничной службы (ГПС).
Отмечается, что в ходе предотвращения посягательств вооруженных сил Армении на территорию и суверенитет нашей страны военнослужащие Государственной пограничной службы проявив мужество и отвагу, героически сражаясь против врага, стали шехидами:
капитан Мехбалы Фарид Кемаледдин оглу;
старший прапорщик Мамедов Азер Мустафа оглу;
старший прапорщик Мамедов Нахид Гусейнага оглу;
младший прапорщик Насиров Ульви Асадула оглу;
младший прапорщик Рустамов Фарид Нофал оглу;
младший прапорщик Бабазаде Эльшан Сахиб оглу;
старший сержант Рагимов Табриз Рагим оглу;
старший сержант Садыхов Шамистан Абдуллага оглу.
Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.