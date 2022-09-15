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ГПС: Понесший многочисленные потери противник был вынужден отступить

ГПС: Понесший многочисленные потери противник был вынужден отступить Государственная пограничная служба (ГПС) опубликовала заявление о провокации Армении.
Происшествия
15 сентября 2022 г. 10:50
ГПС: Понесший многочисленные потери противник был вынужден отступить

12 сентября в целях предотвращения широкомасштабных провокаций вооруженных сил Армении на участках азербайджано-армянской государственной границы, проходящих по территории Зангиланского района, подразделениями Государственной пограничной службы были нанесены тяжелые сокрушительные удары по врагу и обезврежены огневые точки. Противник, понесший большие потери в личном составе и военной технике, был вынужден отступить.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственной пограничной службы (ГПС).

Отмечается, что в ходе предотвращения посягательств вооруженных сил Армении на территорию и суверенитет нашей страны военнослужащие Государственной пограничной службы проявив мужество и отвагу, героически сражаясь против врага, стали шехидами:

капитан Мехбалы Фарид Кемаледдин оглу;

старший прапорщик Мамедов Азер Мустафа оглу;

старший прапорщик Мамедов Нахид Гусейнага оглу;

младший прапорщик Насиров Ульви Асадула оглу;

младший прапорщик Рустамов Фарид Нофал оглу;

младший прапорщик Бабазаде Эльшан Сахиб оглу;

старший сержант Рагимов Табриз Рагим оглу;

старший сержант Садыхов Шамистан Абдуллага оглу.

Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке DSX: "Çoxsaylı itkilər verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib"

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