ГПС об аварии на пропускном пункте, приведшем к гибели военнослужащего

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Государственная пограничная служба Азербайджана распространила информацию в связи с ДТП с летальным исходом на пограничном пропускном пункте.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, 3 сентября 2018 года в 21:10 водитель грузового автомобиля с государственным номерным знаком GG-415-YY GEO, гражданин Грузии Аджеванидзе Леван 1993 г.р., направлявшийся из режимной зоны погранично-пропускного пункта "Шихлы" из Азербайджана в Грузию, потерял управление и, проломив ворота пограничного пункта, сбил несшего службу на данной территории военнослужащего ГПС, сверхсрочника Сулейманова Аланнура Халиллула оглу 1994 г.р.

Военнослужащий скончался от полученных травм, во время инцидента был помят 1 легковой автомобиль, пострадали 2 гражданских лица.

Водитель, совершивший ДТП, приведшее к тяжким последствиям, был задержан и передан отделу полиции Газахского района. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия в связи с инцидентом.

Руководство ГПС выражает огорчение в связи с кончиной прапорщика Сулейманова Аланнура Халилулла оглу, погибшего при несении службы, выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего.