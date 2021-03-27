ГПС о продаже консервов, предназначенных для военнослужащих

"26 марта в ряде СМИ и на страницах социальных сетей были размещены материалы о продаже на украинских рынках мясных консервов, якобы закупленных для продовольственного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы".

"26 марта в ряде СМИ и на страницах социальных сетей были размещены материалы о продаже на украинских рынках мясных консервов, якобы закупленных для продовольственного обеспечения военнослужащих Государственной пограничной службы".

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

"В связи с этим официально заявляем, что эти материалы не соответствуют действительности и носят предвзятый характер. Закупка продовольственных товаров Государственной пограничной службой осуществляется в соответствии с процедурами государственных закупок в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.