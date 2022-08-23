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ГПС: Нарушителя азербайджано-грузинской границы обнаружили с помощью беспилотника

ГПС: Нарушителя азербайджано-грузинской границы обнаружили с помощью беспилотника Нарушитель азербайджано-грузинской границы обнаружен с помощью беспилотника.
Происшествия
23 августа 2022 г. 12:43
ГПС: Нарушителя азербайджано-грузинской границы обнаружили с помощью беспилотника

Нарушитель азербайджано-грузинской границы обнаружен с помощью беспилотника.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

22 августа в 17:30 пограничный отряд "Загатала" получил оперативную информацию о том, что в служебной зоне погранзаставы, расположенной у села Кяпянякчи Загатальского района, неизвестный перешел реку Алазани, нарушив государственную границу из Азербайджана в Грузию и в обратном направлении.

Пограничники оцепили служебную зону и подняли в воздух беспилотник для поиска нарушителя границы.

Через 15 минут местонахождение мужчины было установлено. Задержанным оказался житель села Мосул Загатальского района Закир Хастаров 1964 г.р. На допросе мужчина признался в том, что незаконно перешел государственную границу.

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