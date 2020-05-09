ГПС: Наркодилеры совершили автонаезд на пограничников

Госпогранслужба продолжает успешную деятельность по охране государственных границ и борьбе с наркоторговлей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Было отмечено, что 7 мая близ села Гараказымлы Джалилабадского района на территории патрулирования пограничного отряда "Гёйтепе" остановился автомобиль марки "ВАЗ-21011" с государственным номером 10-NF-619, из которого вышел один человек и начал подозрительно озираться вокруг, чем привлек внимание пограничников.

Неизвестный взял сверток из укромного места и попытался скрыться. Пограничники велели ему остановиться, однако он приказу не подчинился. Неизвестный был задержан.

Установлена личность задержанного. Им оказался уроженец села Кёвузбулаг Джалилабадского района Заманов Дахиль Мохбалы оглу 1983 года рождения. В найденном при нем свертке были 2 кг 10 граммов наркотических веществ, похожих на героин.

Подельник задержанного совершил автонаезд на пограничников и скрылся с места происшествия.

Благодаря совместным действиям пограничников и сотрудников Джалилабадского РУП подельник Д.Заманова был задержан. Им оказался ранее судимый Сулейманов Васиф Фадаиль оглу 1987 года рождения.