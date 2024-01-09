ГПС: На границе с Грузией задержан 25-летний гражданин Пакистана

Азербайджанские пограничники задержали 25-летнего гражданина Пакистана при попытке нарушить границу Азербайджана в направлении Грузии.
Как сообщили Report в пресс-центре Госпогранслужбы, инцидент произошел на службеной территории пограничной заставы пограничного отряда “Шамкир” вблизи села Садыхлы Агстафинского района.
Задержанный Сулейман Джавед Масих пытался незаконными путями перебраться на территорию Грузии.
В ходе расследования было установлено, что задержанный законно прибыл на территорию Азербайджана с намерением в дальнейшем пересечь границу с Грузией, а оттуда мигрировать в одну из европейских стран.