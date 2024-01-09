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ГПС: На границе с Грузией задержан 25-летний гражданин Пакистана

ГПС: На границе с Грузией задержан 25-летний гражданин Пакистана Азербайджанские пограничники задержали 25-летнего гражданина Пакистана при попытке незаконно нарушить Азербайджана в направлении Грузии.
Происшествия
9 января 2024 г. 14:41
ГПС: На границе с Грузией задержан 25-летний гражданин Пакистана

Азербайджанские пограничники задержали 25-летнего гражданина Пакистана при попытке нарушить границу Азербайджана в направлении Грузии.

Как сообщили Report в пресс-центре Госпогранслужбы, инцидент произошел на службеной территории пограничной заставы пограничного отряда “Шамкир” вблизи села Садыхлы Агстафинского района.

Задержанный Сулейман Джавед Масих пытался незаконными путями перебраться на территорию Грузии.

В ходе расследования было установлено, что задержанный законно прибыл на территорию Азербайджана с намерением в дальнейшем пересечь границу с Грузией, а оттуда мигрировать в одну из европейских стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Gürcüstana keçməyə cəhd göstərən Pakistan vətəndaşı saxlanılıb

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