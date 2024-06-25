ГПС и СГБ пресекли контрабанду в Азербайджан крупной партии наркотиков

В результате совместных оперативных мероприятий Государственной пограничной службы (ГПС) и Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана были задержаны члены организованной группы контрабандистов, пытавшиеся незаконно ввезти крупную партию наркот

В результате совместных оперативных мероприятий Государственной пограничной службы (ГПС) и Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана были задержаны члены организованной группы контрабандистов, пытавшиеся незаконно ввезти крупную партию наркотиков на территорию страны через Каспийское море.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПС.

Как сообщается, 25 июня в 00:17 Главный центр командного контроля береговой охраны обнаружил два неизвестных быстроходных плавательных средства, двигавшихся в направлении поселка Шорабад Хызинского района на расстоянии 500 метров от берега.

Для перехвата обнаруженных целей немедленно была начата операция преследования пограничным сторожевым кораблем. Подразделения береговой охраны были проинформированы, и приняты срочные меры по блокированию береговой линии.

Корабли береговой охраны пограничной службы, в том числе подразделения береговой охраны, в результате оперативно-розыскных мероприятий и длительного преследования в северном направлении азербайджанской части Каспийского моря, в 02:48 применили оружие с целью задержания нарушителей границы, которые, игнорируя требования пограничников, пытались избавиться от наркотических средств, выбросив их в море, и скрыться.

В результате было задержано одно из быстроходных плавсредств типа лайнер вместе с двумя членами экипажа, а также задержан один из членов экипажа второго плавсредства, а другой пропал без вести.

После оказания первой медицинской помощи раненым нарушителям границы экипажем корабля, они были эвакуированы в специализированное медицинское учреждение.

В ходе расследования было установлено, что задержанные лица являются гражданами Ирана, жителями города Бендер-Туркмен провинции Гюлистан: Бехман Гасим 1984 года рождения, Нури Нурмаммад Бахрамхалид 1983 года рождения, Рахим Оунек Анна 1984 года рождения, которые нарушили государственную границу с целью незаконного ввоза наркотических средств на территорию страны.

В результате продолжающихся оперативных мероприятий были задержаны граждане Азербайджана Алиев Эльхан Надир оглы 1982 года рождения и Мамедова Эсмира Гюлага кызы 1976 года рождения, прибывшие на побережье моря в этом районе с намерением встретить организованную группу контрабандистов из Ирана.

В настоящее время корабли береговой охраны Государственной пограничной службы и водолазы проводят поиски другого пропавшего без вести нарушителя границы, гражданина Ирана Хамида Вакили 1985 года рождения, и других вещественных доказательств, выброшенных в море.

По факту продолжаются оперативно-следственные и розыскные мероприятия совместно с Генеральной прокуратурой.