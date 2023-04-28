ГПС и МВД провели совместную операцию в Бейлагане, изъято 160 кг наркотиков

В результате еще одной спецоперации, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) и Министерства внутренних дел (МВД), был предотвращен незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере.

В результате еще одной спецоперации, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) и Министерства внутренних дел (МВД), был предотвращен незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Было отмечено, что во время мероприятия в Бейлаганском районе был задержан ранее судимый житель столицы Тарлан Хасмамедов. Подозреваемый находился в своем автомобиле на пассажирском сиденье. В ходе осмотра автомобиля было обнаружено 100 килограммов высушенной марихуаны, а также 60 килограммов опиума.

В ходе предварительного опроса Тарлан Хасмамедов сообщил, что обнаруженные у него наркотические средства были получены через гражданина Ирана по имени “Яшар” спрятавшего их в приграничной зоне вблизи села Шахсевен-2 Бейлаганского района. Тарлан Хасмамедов сказал, что должен был доставить наркотики по разным адресам в Баку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.