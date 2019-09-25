ГПС и МВД Азербайджана провели совместную операцию

На служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), недалеко от села Дегади Астаринского района, в результате проведенных совместно с сотрудниками Астаринского РУП комплексных поисковых операций был обнаружен подозрительный пакет.

Как сообщили Report в ГПС, в ходе осмотра было установлено, что в найденном пакете содержалось наркотическое вещество - опиум общим весом 5 кг 95 грамм.

Оперативно-следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления, продолжаются.