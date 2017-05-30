ГПС и Генпрокуратура распространили совместное заявление в связи с арестом Гезаль Байрамлы

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Государственная пограничная служба и Генеральная прокуратура распространили совместное заявление в связи с арестом заместителя председателя ПНФА Гезаль Байрамлы.

Как сообщает Report, в совместном заявлении отмечается, что жительница города Баку Гезаль Орудж гызы Байрамлы 1962 года рождения 25 мая 2017 года переходя из Грузии в Азербайджанскую Республику и проходя через пункт пограничного контроля "Шихлы" Государственной пограничной службы, расположенный на территории Газахского района, не задекларировала сумму в крупном размере - 12 тыс. долларов США и пронесла ее в спрятанном виде в ручной клади, после чего была задержана в результате совместного мероприятия сотрудников Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета.

Сообщается, что в результате осмотра принадлежащего Г.Байрамлы целлофанового пакета на рентгеновском аппарате, расположенном в погранпункте "Сыныг Керпю", на мониторе был обнаружен подозрительный предмет, по этой причине ей было предложено добровольно представить товары, предназначенные к обязательному таможенному досмотру или скрытые от таможенного надзора. Г.Байрамлы заявила, что у нее при себе и в ручной клади нет товаров, обязательных к предъявлению.

После этого в ручной клади Г.Байрамлы был проведен осмотр и в целлофановом пакете были обнаружены и изъяты деньги на сумму 12 тысяч долларов США.

По факту в Следственном управлении государственной пограничной службы возбуждено уголовное дело по статье 206.1 (контрабанда) Уголовного кодекса. По делу назначены соответствующие экспертизы, были выполнены другие неотложные следственные действия.

26 мая 2017 года Г.Байрамлы была привлечена в качестве обвиняемого лица, против нее выдвинуто обвинение по указанной статье Уголовного кодекса и по решению Сабаильского районного суда в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

На основе судебных решений был проведен обыск в квартирах Г.Байрамлы в поселке Гарачухур Сураханского района и на улице Тебриз Наримановского района. В квартирах было обнаружено наличных средств на сумму 1000 евро, квитанция от 17 апреля 2015 года на 100 тыс. рублей одного из грузинских банков, банковская справка о получении 2 тысяч долларов США, банковские справки о переводе в апреле 2015 года 270 тысяч рублей и 4 тысяч 700 долларов США, а также другие документы.

На основе собранных материалов следствия было установлено, что с января 2015 года до настоящего времени Гезаль Байрамлы 41 раз совершила визиты в Грузию, однако ни разу не декларировала денежные средства.

В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.