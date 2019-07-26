Госпогранслужба изъяла из незаконного оборота около 19 кг наркотиков

В результате погранично-охранных и оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана, из незаконного оборота изъято 18 кг 870 гр наркотических веществ и 45 таблеток психотропных веществ.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, на территории погранзаставы в Физулинском районе был предотвращен контрабандный провоз наркотических веществ с территории Ирана в направлении Азербайджана.

При побеге нарушители границы уронили пакет с 13 кг 670 гр героина, опиума и марихуаны, а также 45 таблетками психотропного вещества.

Береговая охрана ГПС осмотрела багаж двух человек в Лянкяранском районе. Был обнаружен пакет, внутри которого находились 5 кг 200 гр героина и опиума.

Личности задержанных были установлены – это жители Лянкярана Гусейнов Арзуман Адиль оглу 1965 г.р. и Аскеров Мурсал Наиль оглу 1973 г.р.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.