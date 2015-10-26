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    Госкомитет подал в суд на ОАО "Азерсу" и на строительную компанию

    Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) подал в суд на Открытое акционерное общество (ОАО) "Азерсу" и  жилищно-строительный кооператив (ЖСК) Bulaq-2.

    Как сообщает Report, ГКИВ выдвинул требование о признании договора недействительным и снесении построенного на земельном участке здания за счет ответчика. 

    Бакинский административно-экономический суд №2 отклонил иск. 

    Государственный комитет по имущественным вопросам подал апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

    Отметим, что ЖСК Bulaq-2 занимается строительством высотных зданий. 

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