Госкомитет подал в суд на ОАО "Азерсу" и на строительную компанию

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Государственный комитет по имущественным вопросам (ГКИВ) подал в суд на Открытое акционерное общество (ОАО) "Азерсу" и жилищно-строительный кооператив (ЖСК) Bulaq-2.

Как сообщает Report, ГКИВ выдвинул требование о признании договора недействительным и снесении построенного на земельном участке здания за счет ответчика.

Бакинский административно-экономический суд №2 отклонил иск.

Государственный комитет по имущественным вопросам подал апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что ЖСК Bulaq-2 занимается строительством высотных зданий.