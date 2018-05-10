Государственная дорожная полиция обратилась к водителям

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции Баку министерства внутренних дел доводит до внимания участников движения, что для оперативного рассмотрения обращений граждане могут круглосуточно обращаться на сайт ГДП dyp.gov.az и "горячую линию" 902.

Как сообщили Report в Управлении, обращения оперативно рассматриваются под контролем руководства: "На обращения отвечают в кратчайшие сроки. Можете воспользоваться нашими услугами".