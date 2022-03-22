Государственная дорожная полиция обратилась к водителям

"Несмотря на праздничные дни, центры технического осмотра Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел продолжают свою деятельность в усиленном режиме".

"Несмотря на праздничные дни, центры технического осмотра Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел продолжают свою деятельность в усиленном режиме".

Об этом Report сообщили в МВД Азербайджана.

"Водителям рекомендуется воспользоваться нерабочими днями в связи с праздником Новруз и провести технический осмотр своих автомобилей. В связи с этим центры технического осмотра в праздничные дни будут работать в усиленном режиме с 09:00 до 18:00 беспрерывно", - говорится в сообщении.