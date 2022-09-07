Государственная дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям.

Главное управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям.

Главный инспектор управления майор полиции Араз Аскерли сообщил Report, что планируется провести работы по замене асфальтового покрытия на улице Фатали хана Хойского в Баку- начиная от Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта и до станции метро "Нариман Нариманов".

"Просим водителей воспользоваться альтернативными дорогами. Работы планируется завершить утром 12 сентября. Благодарим за понимание!", - говорится в обращении.