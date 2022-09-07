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Государственная дорожная полиция обратилась к водителям

Государственная дорожная полиция обратилась к водителям Главное управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям.
Происшествия
7 сентября 2022 г. 19:11
Государственная дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям.

Главный инспектор управления майор полиции Араз Аскерли сообщил Report, что планируется провести работы по замене асфальтового покрытия на улице Фатали хана Хойского в Баку- начиная от Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта и до станции метро "Нариман Нариманов".

"Просим водителей воспользоваться альтернативными дорогами. Работы планируется завершить утром 12 сентября. Благодарим за понимание!", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке DYP asfalt örtüyünün dəyişdirilməsi ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

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