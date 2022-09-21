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Государственная дорожная полиция обратилась к ректорам вузов

Государственная дорожная полиция обратилась к ректорам вузов Главное управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к ректорам высших учебных заведений.
Происшествия
21 сентября 2022 г. 14:26
Государственная дорожная полиция обратилась к ректорам вузов

Главное управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к ректорам высших учебных заведений.

Как сообщил Report старший инспектор управления, майор полиции Араз Аскерли, ситуация перед вузами вызывает тревогу.

В обращении говорится, что наши граждане ежедневно сталкиваются с проблемой пробок и заторов на дорогах. Но это часть проблемы. Студенты вузов переходят дорогу в неположенных местах, тем самым создавая проблемы для участников дорожного движения.

"Представители молодого поколения, будущие инженеры, врачи, учителя создают такие препятствия на дорогах, что мы не знаем кого приводить в пример школьникам, подрастающему поколению. Эти правонарушения не только создают административную ответственность, но также негативно влияют на общественное мнение. Просим руководителей университетов, педагогический коллектив, занимающийся учебно-воспитательной работой, включить этот вопрос в повестку дня студенческих молодежных организаций. Важно быть не только образованными, но и дисциплинированными, ответственными", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDYP rektorlara müraciət edib

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