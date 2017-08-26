Государственная дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей автобусов и грузовых автомобилей

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку предупредило автобусы и все типы грузовых автомобилей о необходимости пройти техосмотр.

Как сообщает Report, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и связи с общественными структурами Управление государственной дорожной полиции города Баку (ГДП), полковник полиции Вагиф Асадов, все типы грузовых автомобилей и автобусов должны пройти техосмотр согласно установленному графику.

По его словам, с1 августа начат техосмотр всех типов грузовых автомобилей и автобусов: "Сейчас в расположенном на 1-м километре трассы Баку-Забрат-Маштага диагностическом центре Главного управления государственной дорожной полиции стартовал техосмотр автомобилей такого типа. Физические и юридические лица-владельцы автомобилей такого типа еще раз уведомляются для проведения техосмотра транспортных средств до 1 ноября. Если техосмотре не будет осуществлен в установленные сроки, физические лица штрафуются на 50 манатов, должностные лица – 100 манатов, юридические лица – 300 манатов.

Государственная дорожная полиция доводит до сведения юридических и физических лиц, что во избежание очереди в диагностическом центре пусть проводят техосмотр, согласно графику, заранее утвержденному учреждением автохозяйства".

В.Асадов выделили, что снабженный современными техническими средствами диагностический центр работает с 9:00 до 18:00, включая праздничные дни: "При прохождении техосмотра проверяются тормозная система, механизм рулевого управления, световая система, принцип работы двигателя, дворники и другие предусмотренные законом показатели".