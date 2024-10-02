Госслужба: В этом году дисциплинарные меры применены к 181 сотруднику

В результате служебных проверок в январе-сентябре этого года строгие дисциплинарные меры применены в отношении 181 сотрудника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

В результате служебных проверок в январе-сентябре этого года строгие дисциплинарные меры применены в отношении 181 сотрудника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как сообщили Report в Госслужбе, собранные материалы в отношении 70 человек были направлены в Генпрокуратуру для дачи им правовой оценки.

В прошлом году в отношении 78 сотрудников Службы применены строгие дисциплинарные меры, материалы в отношении 22 человек направлены в Генпрокуратуру, сообщили в ведомстве.