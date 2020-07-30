Госслужба обратилась в правоохранительные органы по поводу 22 работодателей

Трудовые договоры некоторых работодателей содержат данные, не соответствующие действительности

Госслужба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана ведет постоянный контроль за подсистемой "Уведомление о трудовом договоре", чтобы не допустить необоснованное прекращение трудовых договоров.

Как сообщили Report в министерстве, работодателям разъясняются требования трудового законодательства, рекомендуется соблюдать принципы социальной ответственности и деликатно подходить к вопросам занятости в период карантина.

В ходе контроля, осуществляемого в период особого карантина, было определено, что трудовые договоры, внесенные в систему 22 работодателями, содержат данные, не соответствующие действительности.

Возникли обоснованные подозрения на то, что эти данные были внесены в электронную систему с целью создания условий для получения соответствующего разрешения на свободное передвижение отдельных лиц в период особого карантина. Сведения об этих работодателях были направлены в правоохранительные органы.