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Госслужба обратилась в правоохранительные органы по поводу 22 работодателей

Госслужба обратилась в правоохранительные органы по поводу 22 работодателей Трудовые договоры некоторых работодателей содержат данные, не соответствующие действительности
Происшествия
30 июля 2020 г. 15:14
Госслужба обратилась в правоохранительные органы по поводу 22 работодателей

Госслужба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана ведет постоянный контроль за подсистемой "Уведомление о трудовом договоре", чтобы не допустить необоснованное прекращение трудовых договоров.

Как сообщили Report в министерстве, работодателям разъясняются требования трудового законодательства, рекомендуется соблюдать принципы социальной ответственности и деликатно подходить к вопросам занятости в период карантина.

В ходе контроля, осуществляемого в период особого карантина, было определено, что трудовые договоры, внесенные в систему 22 работодателями, содержат данные, не соответствующие действительности.

Возникли обоснованные подозрения на то, что эти данные были внесены в электронную систему с целью создания условий для получения соответствующего разрешения на свободное передвижение отдельных лиц в период особого карантина. Сведения об этих работодателях были направлены в правоохранительные органы.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti 22 işəgötürənlə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət etdi

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