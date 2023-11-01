Госпогранслужба пресекла в октябре контрабанду на сумму 2,5 млн манатов

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в октябре предотвратили провоз через границу контрабандных предметов на сумму 2,5 млн манатов.

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в октябре предотвратили провоз через границу контрабандных предметов на сумму 2,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГПС, в рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пограничники изъяли в прошлом месяце 149,51 кг наркотиков и 13 145 единиц психотропных таблеток.

Кроме того, сотрудники ГПС предотвратили нелегальный провоз через границу контрабандных предметов на сумму 2 млн 574 тыс. 176 манатов, в том числе наркотических средств, лекарственных препаратов, мобильных телефонов, спиртных напитков и табачных изделий.