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Госпогранслужба пресекла в октябре контрабанду на сумму 2,5 млн манатов

Госпогранслужба пресекла в октябре контрабанду на сумму 2,5 млн манатов Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в октябре предотвратили провоз через границу контрабандных предметов на сумму 2,5 млн манатов.
Происшествия
1 ноября 2023 г. 13:59
Госпогранслужба пресекла в октябре контрабанду на сумму 2,5 млн манатов

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в октябре предотвратили провоз через границу контрабандных предметов на сумму 2,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГПС, в рамках мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пограничники изъяли в прошлом месяце 149,51 кг наркотиков и 13 145 единиц психотропных таблеток.

Кроме того, сотрудники ГПС предотвратили нелегальный провоз через границу контрабандных предметов на сумму 2 млн 574 тыс. 176 манатов, в том числе наркотических средств, лекарственных препаратов, мобильных телефонов, спиртных напитков и табачных изделий.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sərhədçiləri ötən ay 2,5 milyon manatdan çox qaçaqmal saxlayıblar

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