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Госпогранслужба пресекла попытку ввоза 80 кг наркотиков из Ирана

Госпогранслужба пресекла попытку ввоза 80 кг наркотиков из Ирана Государственная пограничная служба (ГПС) пресекла попытку ввоза 80 кг наркотических средств из Ирана в Азербайджан.
Происшествия
23 января 2025 г. 10:31
Госпогранслужба пресекла попытку ввоза 80 кг наркотиков из Ирана

Государственная пограничная служба (ГПС) пресекла попытку ввоза 80 кг наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на ГПС, 20 января азербайджанские пограничники предотвратили попытку контрабанды из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику наркотических средств общим весом 80 кг 685 г, включая 77 кг 645 г марихуаны, 3 кг 35 г героина, 5 г опиума, а также 1000 таблеток метадона М-40 и 245 таблеток с различным составом.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке İrandan Azərbaycana 80 kq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

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