Госпогранслужба пресекла попытку ввоза 80 кг наркотиков из Ирана

Государственная пограничная служба (ГПС) пресекла попытку ввоза 80 кг наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Государственная пограничная служба (ГПС) пресекла попытку ввоза 80 кг наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на ГПС, 20 января азербайджанские пограничники предотвратили попытку контрабанды из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику наркотических средств общим весом 80 кг 685 г, включая 77 кг 645 г марихуаны, 3 кг 35 г героина, 5 г опиума, а также 1000 таблеток метадона М-40 и 245 таблеток с различным составом.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.