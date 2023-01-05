Госпогранслужба обнаружила на юге Каспийского моря более 2 кг наркотиков

4 января в 20:40 экипаж патрульного судна, осуществлявшего охрану морских границ на юге Каспийского моря в рамках служебно-боевой деятельности подразделений Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС), обнаружил прикрепленный к пластмассовым

4 января в 20:40 экипаж патрульного судна, осуществлявшего охрану морских границ на юге Каспийского моря в рамках служебно-боевой деятельности подразделений Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС), обнаружил прикрепленный к пластмассовым бочкам подозрительный пакет.

Как передает Report со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы, при проверке содержимого пакета в нем были обнаружены и изъяты 2 кг 70 г наркотических веществ (1 кг 990 г марихуаны и 80 г гашиша).

Следственные мероприятия по факту продолжаются.