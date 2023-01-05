О нас

Госпогранслужба обнаружила на юге Каспийского моря более 2 кг наркотиков

Госпогранслужба обнаружила на юге Каспийского моря более 2 кг наркотиков 4 января в 20:40 экипаж патрульного судна, осуществлявшего охрану морских границ на юге Каспийского моря в рамках служебно-боевой деятельности подразделений Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС), обнаружил прикрепленный к пластмассовым
Происшествия
5 января 2023 г. 15:12
Госпогранслужба обнаружила на юге Каспийского моря более 2 кг наркотиков

4 января в 20:40 экипаж патрульного судна, осуществлявшего охрану морских границ на юге Каспийского моря в рамках служебно-боевой деятельности подразделений Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС), обнаружил прикрепленный к пластмассовым бочкам подозрительный пакет.

Как передает Report со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы, при проверке содержимого пакета в нем были обнаружены и изъяты 2 кг 70 г наркотических веществ (1 кг 990 г марихуаны и 80 г гашиша).

Следственные мероприятия по факту продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DSX Xəzərdə çəlləklərə bərkidilmış kisədə narkotik aşkarlayıb

Экслюзивные новости

Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
5 января 2023 г. 13:00
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
5 января 2023 г. 12:12
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
Посол Израиля: Готовы быть полезными Азербайджану там, где мы нужны
5 января 2023 г. 11:37
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
Депутат Верховной Рады: Нынешний год станет годом победы Украины над Россией
4 января 2023 г. 12:53
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
Посол: Израиль не исключает возможности экспорта газа в Европу через TANAP и TAP
4 января 2023 г. 12:00
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию умных городов
Израиль предложил Азербайджану сотрудничество по созданию "умных городов"
4 января 2023 г. 10:45
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi