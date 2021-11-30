Госпогранслужба о состоянии пострадавших при крушении вертолета

Двое пострадавших при крушении военного вертолета при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне ”Гарахейбат” в настоящее время находятся в госпитале Государственной пограничной службы (ГПС).

Двое пострадавших при крушении военного вертолета при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне ”Гарахейбат” в настоящее время находятся в госпитале Государственной пограничной службы (ГПС).

Как передает Report, об этом сообщил заместитель начальника ГПС Ильхам Мехтиев.

Он отметил, что состояние раненых в ходе крушения вертолета полковника-лейтенанта Джафарова Эмиля Мамед оглу и капитана Адилова Рамина Рамиз оглу удовлетворительное.

В результате крушения военного вертолета погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям УК АР. Расследование уголовного дела взято генеральным прокурором под особый контроль.