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Госпогранслужба и Служба госбезопасности провели операцию в Каспийском море, есть задержанные

Госпогранслужба и Служба госбезопасности провели операцию в Каспийском море, есть задержанные 21 сентября текущего года в результате совместных мероприятий сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) и Службы государственной безопасности (СГБ) в Каспийском море была пресечена незаконная контрабанда табачных изделий.
Происшествия
21 сентября 2021 г. 17:08
Госпогранслужба и Служба госбезопасности провели операцию в Каспийском море, есть задержанные

21 сентября текущего года в результате совместных мероприятий сотрудников Государственной пограничной службы (ГПС) и Службы государственной безопасности (СГБ) в Каспийском море была пресечена незаконная контрабанда табачных изделий.

Как сообщили Report в ГПС и СГБ, на основании полученной информации о выходе в ночное время в море с направления Сальянского района двух неизвестных плавсредств, в указанный район было направлено пограничное судно береговой охраны ГПС. С помощью технических средств наблюдения и радаров движение плавсредств было взято под контроль, на расстоянии 1,6 миль от берега была задержана моторная лодка без бортового номера “Yamaha-8” с двумя членами экипажа и резиновая лодка без двигателя.

Задержанными оказались жители села Голтуг Нефтчалинского района Гулиев Сулейман Гахраман оглу (1978 г.р.) и Абушов Сахиб Гаракиши оглу (1987 г.р.).

В ходе осмотра лодок было обнаружено 48 680 коробок различных видов табачных изделий (“Manchester”, “Magna”, “Senator”, “Kent”, “Platinum”, “King”, “Want”).

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDSX və DTX Xəzər dənizində əməliyyat keçirib, saxlanılanlar var

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