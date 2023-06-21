Госпогранслужба и МВД провели операцию на границе с Ираном, есть задержанные

21 июня в 01:30 в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) и Министерства внутренних дел (МВД), на служебной территории погранотряда "Горадиз" пограничных войск при попытке н

21 июня в 01:30 в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) и Министерства внутренних дел (МВД), на служебной территории погранотряда "Горадиз" пограничных войск при попытке нарушения государственной границы Азербайджана со стороны Ирана был задержан житель Лянкяранского района Эйвазов Эльгюн Намиг оглу 1986 года рождения.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

В тот же день в 07:00 на служебной территории погранотряда "Гёйтепе" пограничных войск ГПС при попытке нарушить государственную границу Азербайджана со стороны Ирана был задержан гражданин Афганистана Амири Маджид 1995 г.р.

Оперативно-следственные действия по указанным фактам продолжаются.