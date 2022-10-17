Госпогранслужба и Госкомтаможни провели совместную операцию в Физулинском районе

16 октября около 10:55 в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) и Государственного таможенного комитета (ГТК), на территории пограничной заставы близ села Араят

16 октября около 10:55 в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно сотрудниками Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС) и Государственного таможенного комитета (ГТК), на территории пограничной заставы близ села Араятылы Физулинского района в свертке было обнаружено 3 кг 340 гр наркотического вещества, похожего на марихуану, и 1796 таблеток психотропного вещества "Метадон-40".

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

15 октября около 21:00 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда “Гёйтепе” Пограничных войск ГПС близ села Самедабад Билясуварского района пограничный наряд обнаружил признаки нарушения государственной границы в направлении Азербайджана со стороны Ирана.

В результате проведенных обысков в свертке, спрятанном в приграничной зоне, было обнаружено 5 кг 414 гр наркотического вещества, похожего на марихуану и 1850 таблеток "Габапрел-300".

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.