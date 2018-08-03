 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Госпогранслужба Азербайджана предотвратила попытку нарушения госграницы

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ 1 августа военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана предотвратили попытку ввоза в страну из Ирана контрабандным путем наркотических средств и психотропных веществ.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

    Инцидент произошел на служебной территории погранзаставы на территории погранотряда "Гёйтепе" в Билясуварском районе. В тот день в 22:00 пограннаряд заметил, как с территории Ирана три человека ползут в сторону Азербайджана, пограннаряд взял ситуацию под контроль.

    Нарушители госграницы, поняв, что обнаружены, начали бежать обратно, и, несмотря на предупредительный выстрел пограннаряда, пользуясь темным временем суток и особенностями рельефа территории, перешли на территорию Ирана.

    Во время осмотра места происшествия внутри одного рюкзака были обнаружены 6,4 кг вещества, похожего на наркотики, лекарства психотропного состава - 79 конвалют по 10 таблеток в каждой "Тедола-200", 100 штук 10-миллиграмовых флаконов MYDRAX.

    По факту управлением следствия и дознания ГПС возбуждено уголовное дело. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi