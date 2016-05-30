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    Госпитализированные в Сиязанскую больницу студенты и учителя будут транспортированы в Баку - СПИСОК

    Состояние двоих раненых тяжелое

    Сиязань. 30 мая. REPORT.AZ/ Все раненые в автобусной аварии, которые были госпитализированы в Сиязанский региональный лечебно-диагностический центр, будут транспортированы в Баку. 

    Как сообщает корреспондент северного бюро Report, состояние двоих раненых тяжелое. 

    Напомним, что после аварии в больницу были госпитализированы 15 человек:

    Абдуллаев Гафар 1950 года рождения

    Микаилов Чайлар 1951 года рождения

    Абдуллаев Низами 1954 года рождения 

    Рзаев Расим Сафа оглу 1955 года рождения

    Фейзуллаев Исмаил 1963 года рождения

    Моллаева Индира 1964 года рождения

    Гурбанов Асад 1966 года рождения

    Рагимова Зиба 1973 года рождения

    Фархадова Лейла 1975 года рождения

    Рахманова Лала Рахман гызы 1975 года рождения

    Казымлы Нигяр Ильхам гызы 2005 года рождения (дочь Л.Рахмановой, школьница)

    Алиева Хадийя 1977 года рождения

    Алиева Ирада 1979 года рождения

    Фарзалиева Фаргана 1985 года рождения

    Агабейли Вюсаля 1987 года рождения.

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