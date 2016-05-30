Госпитализированные в Сиязанскую больницу студенты и учителя будут транспортированы в Баку - СПИСОК

Сиязань. 30 мая. REPORT.AZ/ Все раненые в автобусной аварии, которые были госпитализированы в Сиязанский региональный лечебно-диагностический центр, будут транспортированы в Баку.
Как сообщает корреспондент северного бюро Report, состояние двоих раненых тяжелое.
Напомним, что после аварии в больницу были госпитализированы 15 человек:
Абдуллаев Гафар 1950 года рождения
Микаилов Чайлар 1951 года рождения
Абдуллаев Низами 1954 года рождения
Рзаев Расим Сафа оглу 1955 года рождения
Фейзуллаев Исмаил 1963 года рождения
Моллаева Индира 1964 года рождения
Гурбанов Асад 1966 года рождения
Рагимова Зиба 1973 года рождения
Фархадова Лейла 1975 года рождения
Рахманова Лала Рахман гызы 1975 года рождения
Казымлы Нигяр Ильхам гызы 2005 года рождения (дочь Л.Рахмановой, школьница)
Алиева Хадийя 1977 года рождения
Алиева Ирада 1979 года рождения
Фарзалиева Фаргана 1985 года рождения
Агабейли Вюсаля 1987 года рождения.
Valeh DadaşovАвтор новости
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