​Госпитализирован народный артист Азербайджана

Известный режиссер и народный артист Агакиши Казимов был госпитализирован.

Как передает Report, об этом сообщила супруга народного артиста, заслуженная артистка Мехрибан Абдуллаева.

По ее словам, у Казимова был инсульт. В настоящее время он находится в реанимации, в городской больнице № 6.

"Сейчас Агакиши Казимов находится в реанимации. После инсульта, который случился в день его рождения - 28 ноября прошлого года, у него была обнаружена пневмония, состояние оставалось тяжелым. Я целый день нахожусь с ним в больнице и не могу никуда отлучиться. Нам нужна помощь", - сказала М.Абдуллаева.

Агакиши Казимов родился 28 ноября 1935 года в Агджабединском районе. В 1952-1957 годах учился на актерском факультете Азербайджанского государственного театрального института. В 1960 году по заказу Министерства культуры А.Казимов был направлен в Губинский государственный драматический театр. В 1964 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

С 1969 работал в Сумгайытском государственном музыкально-драматическом театре.

Агакиши Казимова был режисер-постановщиком таких произведений как, "Не волнуйся, мама!" (Н.Думбадзе), "Хрустальный дворец" (И.Эфендиев), "Мирза Шафи" (Н.Хазри), "Волшебное яблоко" (Я.Лада), "Второй голос" (Б.Вахабзаде) и других.

В 1987 году он был удостоен звания почетного художника, а в 2000 году народного художника. Президентскими стипендиат.