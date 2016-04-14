Гособвинитель запросил 7 лет лишения свободы для шурина Эмина Милли

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Назима Агабекова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор запросил 7 лет лишения свободы для Н.Агабекова.

Очередное заседание суда состоится 22 апреля.

Отметим, что Н.Агабеков, обвиняемый в торговле наркотическими средствами, является сыном художника Маиса Агабекова и шурином директора Meydan TV Эмина Милли. Он был задержан сотрудниками Главного управления полиции города Баку. По официальной информации, у него было обнаружено и изъято 6 г героина.