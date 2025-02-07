Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя

В результате оккупации города Ханкенди и его поселка Кяркиджахан из своих домов были изгнаны 2 944 мирных жителя.

В результате оккупации города Ханкенди и его поселка Кяркиджахан из своих домов были изгнаны 2 944 мирных жителя.

Как передает Report , об этом заявил государственный обвинитель Фуад Мусаев на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения.

Он отметил, что общий материальный ущерб по 4 579 объектам имущества, находившимся в частной собственности ханкендинцев и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 636 миллионов манатов.

Напомним, что 7 февраля в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давидом Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.