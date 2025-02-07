О нас

Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя

Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя В результате оккупации города Ханкенди и его поселка Кяркиджахан из своих домов были изгнаны 2 944 мирных жителя.
Происшествия
7 февраля 2025 г. 22:24
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя

В результате оккупации города Ханкенди и его поселка Кяркиджахан из своих домов были изгнаны 2 944 мирных жителя.

Как передает Report, об этом заявил государственный обвинитель Фуад Мусаев на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения.

Он отметил, что общий материальный ущерб по 4 579 объектам имущества, находившимся в частной собственности ханкендинцев и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 636 миллионов манатов.

Напомним, что 7 февраля в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давидом Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dövlət ittihamçısı: Xankəndi və Kərkicahan qəsəbəsinin işğalı nəticəsində 2 min 944 nəfər dinc sakin didərgin salınıb

Другие новости из категории

В результате оккупации Физули нанесен материальный ущерб на сумму более 3,4 млрд манатов
В результате оккупации Физули нанесен материальный ущерб на сумму более 3,4 млрд манатов
7 февраля 2025 г. 23:23
Гособвинитель: При оккупации большей части Агдама свыше 100 тыс. мирных жителей были изгнаны из своих домов
Гособвинитель: При оккупации большей части Агдама свыше 100 тыс. мирных жителей были изгнаны из своих домов
7 февраля 2025 г. 23:14
Оккупация Лачына нанесла Азербайджану ущерб по объектам собственности на сумму более 2,7 млрд манатов
Оккупация Лачына нанесла Азербайджану ущерб по объектам собственности на сумму более 2,7 млрд манатов
7 февраля 2025 г. 23:11
Старпом генпрокурора: В результате оккупации Ходжавендского района был нанесен ущерб на сумму свыше 340 млн манатов
Старпом генпрокурора: В результате оккупации Ходжавендского района был нанесен ущерб на сумму свыше 340 млн манатов
7 февраля 2025 г. 23:04
Оккупация семи сел Газахского района нанесла матущерб на сумму свыше 137 млн манатов
Оккупация семи сел Газахского района нанесла матущерб на сумму свыше 137 млн манатов
7 февраля 2025 г. 22:51
В результате оккупации Шушинского района был нанесен ущерб 2 769 частным и государственным объектам
В результате оккупации Шушинского района был нанесен ущерб 2 769 частным и государственным объектам
7 февраля 2025 г. 22:43
Гособвинитель огласил факты преступлений, совершенных во время Ходжалинского геноцида
Гособвинитель огласил факты преступлений, совершенных во время Ходжалинского геноцида
7 февраля 2025 г. 22:36
Оккупация Кяльбаджара нанесла Азербайджану по частному и государственному имуществу свыше 2,2 млрд манатов ущерба
Оккупация Кяльбаджара нанесла Азербайджану по частному и государственному имуществу свыше 2,2 млрд манатов ущерба
7 февраля 2025 г. 22:32
В результате войны Азербайджану по 37 168 объектам был нанесен ущерб на сумму более 19 млрд манатов
В результате войны Азербайджану по 37 168 объектам был нанесен ущерб на сумму более 19 млрд манатов
7 февраля 2025 г. 22:06
Тугай Рагимли: Ущерб в результате оккупации в Тертере по 1 127 объектам составил свыше 155 млн манатов
Тугай Рагимли: Ущерб в результате оккупации в Тертере по 1 127 объектам составил свыше 155 млн манатов
7 февраля 2025 г. 21:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi