Гособвинитель: В ходе следствия на Вагифа Хачатуряна не было оказано никакого давления

В ходе следствия на Вагифа Хачатуряна не было оказано никакого давления.

В ходе следствия на Вагифа Хачатуряна не было оказано никакого давления.

Как сообщает Report, об этом сказал государственный обвинитель - старший помощник генерального прокурора, государственный советник юстиции 3-го ранга Мюгяддяс Султанов на очередном судебном заседании по уголовному делу Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

"Азербайджанская сторона проявила гуманизм в ходе судебного процесса. Мы также внимательно следили за следствием с момента его задержания, и в ходе следствия на Хачатуряна не оказывалось никакого давления. В отличие от него, наши соотечественники, которые когда-то были арестованы в Армении, сталкивались с пытками и давлением, однако в отношении Вагифа Хачатуряна такого отношения не проявлялось", - сказал он.