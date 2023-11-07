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Гособвинитель: В ходе следствия на Вагифа Хачатуряна не было оказано никакого давления

Гособвинитель: В ходе следствия на Вагифа Хачатуряна не было оказано никакого давления В ходе следствия на Вагифа Хачатуряна не было оказано никакого давления.
Происшествия
7 ноября 2023 г. 11:18
Гособвинитель: В ходе следствия на Вагифа Хачатуряна не было оказано никакого давления

В ходе следствия на Вагифа Хачатуряна не было оказано никакого давления.

Как сообщает Report, об этом сказал государственный обвинитель - старший помощник генерального прокурора, государственный советник юстиции 3-го ранга Мюгяддяс Султанов на очередном судебном заседании по уголовному делу Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

"Азербайджанская сторона проявила гуманизм в ходе судебного процесса. Мы также внимательно следили за следствием с момента его задержания, и в ходе следствия на Хачатуряна не оказывалось никакого давления. В отличие от него, наши соотечественники, которые когда-то были арестованы в Армении, сталкивались с пытками и давлением, однако в отношении Вагифа Хачатуряна такого отношения не проявлялось", - сказал он.

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Версия на английском языке ФотоPublic prosecutor: No pressure on Vagif Khachatryan during the investigation process
Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət ittihamçısı: "İstintaq prosesində Vaqif Xaçatryana qarşı hər hansı təzyiq olmayıb"

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