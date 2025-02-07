Гособвинитель: При оккупации большей части Агдама свыше 100 тыс. мирных жителей были изгнаны из своих домов

В результате оккупации большей части Агдамского района 100 574 мирных жителя были изгнаны из своих домов.

В результате оккупации большей части Агдамского района 100 574 мирных жителя были изгнаны из своих домов.

Как передает Report , об этом заявил помощник генерального прокурора Азербайджана по особым поручениям Тугай Рагимли на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения.

Т.Рагимли добавил, что материальный ущерб по 31 736 объектам имущества, находившимся в частной собственности жителей Агдамского района и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 3,7 миллиарда манатов.

Напомним, что 7 февраля в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давидом Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.