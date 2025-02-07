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Гособвинитель: При оккупации большей части Агдама свыше 100 тыс. мирных жителей были изгнаны из своих домов

Гособвинитель: При оккупации большей части Агдама свыше 100 тыс. мирных жителей были изгнаны из своих домов В результате оккупации большей части Агдамского района 100 574 мирных жителя были изгнаны из своих домов.
Происшествия
7 февраля 2025 г. 23:14
Гособвинитель: При оккупации большей части Агдама свыше 100 тыс. мирных жителей были изгнаны из своих домов

В результате оккупации большей части Агдамского района 100 574 мирных жителя были изгнаны из своих домов.

Как передает Report, об этом заявил помощник генерального прокурора Азербайджана по особым поручениям Тугай Рагимли на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения.

Т.Рагимли добавил, что материальный ущерб по 31 736 объектам имущества, находившимся в частной собственности жителей Агдамского района и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 3,7 миллиарда манатов.

Напомним, что 7 февраля в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давидом Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət ittihamçısı: Ağdamın böyük hissəsinin işğalı nəticəsində 100 mindən çox dinc sakin didərgin salınıb

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