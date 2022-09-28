Гособвинитель потребовал лишить звания генерала МНБ

Гособвинитель попросил суд приговорить экс-начальника Главного управления военной контрразведки упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Низами Ширинова к 12 годам лишения свободы, начальников управлений Эльджана Абдуллаева и Эльмана Тах

Гособвинитель попросил суд приговорить экс-начальника Главного управления военной контрразведки упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Низами Ширинова к 12 годам лишения свободы, начальников управлений Эльджана Абдуллаева и Эльмана Тахирова, а также экс-оперуполномоченного Надира Назирова - к 11 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Джамала Рамазанова гособвинитель потребовал прекращения уголовного дела в отношении бывшего сотрудника МНБ Эльмана Тахирова в связи с истечением срока давности.

Прокурор заявил, что арестованное имущество обвиняемых подлежит конфискации.

Также в своем выступлении гособвинитель потребовал принять решение о направлении президенту представления для лишения Н.Ширинова генеральского звания.