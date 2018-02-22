Гособвинитель потребовал лишить генералов бывшего МНБ званий и конфисковать их имущество

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжается судебное заседание по уголовному делу бывших начальников управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирветовой, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова гособвинитель потребовал направить президенту страны и в соответствующие органы представление касательно лишения генералов званий.

Он также потребовал вынести решение относительно гражданских исков потерпевших.

Кроме того, гособвинитель потребовал удовлетворить гражданский иск на 1 млн манатов Службы госбезопасности против обвиняемых лиц и вынести решение о конфискации в соответствии с законом имущества обвиняемых, на который был наложен арест.

Адвокаты обвиняемых лиц попросили у суда время для выступления.

Процесс назначен на 1 марта.