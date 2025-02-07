Гособвинитель огласил факты преступлений, совершенных во время Ходжалинского геноцида

В результате оккупации Ходжалинского района, состоящего из 50 сел, включая город Ходжалы и поселок Аскеран, материальный ущерб по 1 067 объектам имущества, находившимся в частной собственности 7 161 мирного жителя и государственной собственности Азербайдж

В результате оккупации состоящего из 50 сел Ходжалинского района, включая город Ходжалы и поселок Аскеран, материальный ущерб по 1 067 объектам имущества, находившимся в частной собственности 7 161 мирного жителя и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 103 миллионов манатов.

Как сообщает Report , об этом заявил государственный обвинитель Фуад Мусаев на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения.

Затем гособвинитель Вюсал Абдуллаев начал оглашать факты геноцида, совершенного против азербайджанского народа в ходе агрессивной войны, а также факты полного или частичного уничтожения населения без признаков геноцида.

Было отмечено, что на территории Ходжалинского района были совершены вооруженные нападения на азербайджанское население с целью их уничтожения как группы по национально-этническому признаку, причинения тяжкого вреда их здоровью и серьезного ущерба умственным способностям. Был совершен геноцид в Ходжалы, в результате которого путем скальпирования, отрезания ушей, носов, половых органов, выкалывания глаз, сожжения заживо, обезглавливания на могилах обезвреженных лиц армянского происхождения в качестве жертвоприношения, с применением бесчеловечных пыток были преднамеренно убиты в общей сложности 613 азербайджанцев, в том числе женщины, старики и дети.

Напомним, что 7 февраля в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давидом Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.