Гособвинение представило на суде кадры, разоблачающие участие Сержа Саргсяна и Мовсеса Акопяна в оккупации Карабаха

Гособвинение представило на суде кадры, разоблачающие участие Сержа Саргсяна и Мовсеса Акопяна в оккупации Карабаха

На сегодняшнем заседании суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима показали видеоматериалы, доказывающие участие Сержа Саргсяна и Мосвеса Акопяна в оккупации азербайджанских территорий.

Как сообщает Report, представленные кадры были сняты в 1993 году в Ходжавендском районе. Фигурирует группа вооруженных военных, среди которых Серж Саргсян (президент Армении в 2008-2018 годах) и находящийся на скамье подсудимых Давид Ишханян.

Видеоматериал был изучен и переведен с армянского языка. На записи говорится, что Саргсян прибыл для "инспекции военных подразделений".

На кадрах также запечатлено, как Монте Мелконян докладывает о ситуации Саргсяну, а тот отвечает: "Речь сейчас не идет о прекращении огня. Речь идет о наступательных операциях и захвате большей территории".

Далее видно, как Саргсян беседует с Ишханяном, который информирует его о боевой операции в направлении Агдамского района и села Абдал Гюлаблы, об оперативной обстановке в целом.

Затем обсуждается вопрос обеспечения войск, Серж Саргсян некоторое время беседует с солдатами.

После демонстрации видеоматериала государственные обвинители задали вопросы обвиняемому Давиду Ишханяну.

Ишханян сказал, что помнит эти съемки и цель визита Саргсяна. "Они приехали в мой батальон. Знакомились с ситуацией на позициях", - сказал он.

Он также перечислил имена некоторых фигурантов на видео: Серж Саргсян, Монте Мелконян, Мовсес Акопян, который в годы Первой Карабахской войны был заместителем Монте Мелконяна, а впоследствии занимал должность начальника Генштаба ВС Армении. Также, по словам Ишханяна, на кадрах запечатлен начальник его штаба Арамаиз Карапетян.