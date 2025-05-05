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Гособвинение представило на суде кадры, разоблачающие участие Сержа Саргсяна и Мовсеса Акопяна в оккупации Карабаха

Гособвинение представило на суде кадры, разоблачающие участие Сержа Саргсяна и Мовсеса Акопяна в оккупации Карабаха Гособвинение представило на суде кадры, разоблачающие участие Сержа Саргсяна и Мовсеса Акопяна в оккупации Карабаха
Происшествия
5 мая 2025 г. 14:37
Гособвинение представило на суде кадры, разоблачающие участие Сержа Саргсяна и Мовсеса Акопяна в оккупации Карабаха

На сегодняшнем заседании суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима показали видеоматериалы, доказывающие участие Сержа Саргсяна и Мосвеса Акопяна в оккупации азербайджанских территорий.

Как сообщает Report, представленные кадры были сняты в 1993 году в Ходжавендском районе. Фигурирует группа вооруженных военных, среди которых Серж Саргсян (президент Армении в 2008-2018 годах) и находящийся на скамье подсудимых Давид Ишханян.

Видеоматериал был изучен и переведен с армянского языка. На записи говорится, что Саргсян прибыл для "инспекции военных подразделений".

На кадрах также запечатлено, как Монте Мелконян докладывает о ситуации Саргсяну, а тот отвечает: "Речь сейчас не идет о прекращении огня. Речь идет о наступательных операциях и захвате большей территории".

Далее видно, как Саргсян беседует с Ишханяном, который информирует его о боевой операции в направлении Агдамского района и села Абдал Гюлаблы, об оперативной обстановке в целом.

Затем обсуждается вопрос обеспечения войск, Серж Саргсян некоторое время беседует с солдатами.

После демонстрации видеоматериала государственные обвинители задали вопросы обвиняемому Давиду Ишханяну.

Ишханян сказал, что помнит эти съемки и цель визита Саргсяна. "Они приехали в мой батальон. Знакомились с ситуацией на позициях", - сказал он.

Он также перечислил имена некоторых фигурантов на видео: Серж Саргсян, Монте Мелконян, Мовсес Акопян, который в годы Первой Карабахской войны был заместителем Монте Мелконяна, а впоследствии занимал должность начальника Генштаба ВС Армении. Также, по словам Ишханяна, на кадрах запечатлен начальник его штаба Арамаиз Карапетян.

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Версия на английском языке Video exposing Serzh Sargsyan's and Movses Hakobyan's participation in occupation of Azerbaijani lands shown in court
Версия на азербайджанском языке Məhkəmədə Serj Sarkisyanın və Movses Akopyanın Azərbaycan ərazilərinin işğalında iştirakını ifşa edən material nümayiş olunub

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