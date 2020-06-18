Госкомтаможня обратилась в суд в связи с компанией депутата

Государственный таможенный комитет обратился в суд в связи с административным взысканием в отношении ООО Embawood.

Как передает Report, протокол, составленный по статье 483 (невозвращение из-за границы инвалютных средств) УК был направлен на рассмотрение в Сумгайытский городской суд.

Дело находится в производстве судьи Ровшана Халилова.

Невозвращение из-за границы инвалютных средств, которые были выручены в результате осуществления внешней экономической деятельности и подлежат переводу в административном порядке на счета банков Азербайджанской Республики, уполномоченных в порядке, установленном законодательством, если размер этого незначителен влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти процентов от суммы инвалюты, явившейся непосредственным объектом административного проступка.

ООО Embawood является компанией по производству мебели.

Одним из соучредителей компании является новоизбранный депутат Машхур Мамедов.