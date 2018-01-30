Госкомтаможней Азербайджана выявлено более 2 млн долларов незаконных денежных средств в прошлом году

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В прошлом году сотрудниками таможенных органов с различных лиц было выявлено незаконных денежных средств в разных валютах на сумму 2 млн. 227 тыс. долларов США.

Как передает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев в своей статье опубликованной в "Халг газети".

"Согласно закону "О валютном регулировании" и другим законодательным актам, таможенные органы при осуществлении контроля над провозом через таможенную границу Азербайджанской республики валюты и валютных средств, у нарушивших требования законодательства лиц изъяли 1 599 205 долларов США, 152 685 евро, 5000 фунтов стерлингов, 22 241 884 рублей, 64 677 азербайджанских манатов, стоимостью в 806 610 манатов 14073 грамм золота, стоимостью в 239853 манатов 397 штук предметов украшения, стоимостью в 68 398 манатов 49045 грамм серебра, стоимостью в 150 346 манатов 185,12 карат драгоценных металлов" - отметил председатель.