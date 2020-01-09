Госкомитет выясняет причины пропажи 17-летней девушки в Шамкире

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана приступил к разбирательствам в связи с пропажей без вести в Шамкире 17-летней Хаялы Гасановой.

Об этом в ответ на запрос Report сказал заведующий отделом информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров.

По его словам, на данный момент представители Госкомитета совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят разбирательство: "С нашей стороны разбирательство проводится посредством мониторинговой комиссии, совместно с правоохранительными органами. К процессу также привлечены юристы и психологи. Сейчас берут объяснительные у отдельных лиц, проживающих по соседству с Хаялой Гасановой. О ходе разбирательств будет предоставлена подробная информация".

6 декабря жительница шамкирского поселка Кюр Хаяла Гасанова 2002 г.р. вышла из дома, в котором проживала, и больше не вернулась.