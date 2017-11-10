Госкомитет: Преподавание Ислама в средних школах Азербайджана невозможно

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане Ислам в средних школах не может преподаваться. Только может преподаваться предмет, дающий связанные с религией знания, и в связи с этим есть предмет под названием "Познание мира".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмаилов.

По его словам, тем, имеющихся в предмете "Познание мира", недостаточно: "Мы считаем, что необходимо углубить темы, связанные с религией. Необходимо увеличить объем предоставляемых учащимся знаний по всем религиям, в частности, по Исламу. Если мы не дадим эти знания школьникам, они обязательно получат их на стороне. И эти знания не будут соответствовать нашей религии, нашим интересам".

Г. Исмаилов отметил, что с этой точки зрения, во всем мире идет борьба с целью повлиять на молодежь: "Для того, чтобы наша молодежь не примыкала к негативным сектам, очень важно преподавание в средних школах предмета, дающего знания, связанные с религией. Вне зависимости от названия предмета в средних школах необходимо увеличить объем предоставляемых учащимся знаний по всем религиям, в частности, по Исламу.

Если кто-то думает, что в средних школах Азербайджана будет преподаваться Ислам, то это невозможно. Ислам никогда не будут преподавать в средних школах. Потому что в Азербайджане религия отделена от государства, не может преподаваться религия. Но учебный предмет, содержащей в себе знания о религии, должен преподаваться и преподается".