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Госкомитет: Помолвка 14-летней девочки в Имишли находится под контролем соответствующих органов

Госкомитет: Помолвка 14-летней девочки в Имишли находится под контролем соответствующих органов В связи с помолвкой 14-летней девочки в Имишлинском районе, Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей (ГКЗЖД) незамедлительно обратился в Комиссию по защите прав и делам несовершеннолетних при Исполнительной власти района. Отмечается, что пом
Происшествия
28 декабря 2021 г. 22:49
Госкомитет: Помолвка 14-летней девочки в Имишли находится под контролем соответствующих органов

В связи с помолвкой 14-летней девочки в Имишлинском районе, Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей незамедлительно обратился в Комиссию по защите прав и делам несовершеннолетних при Исполнительной власти района. Отмечается, что помолвка 14-летней девочки находится под контролем соответствующих властей.

Как передает Report со ссылкой на комитет, родители обеих сторон были приглашены в отделение полиции и были проинформированы о том, что инцидент был незаконным.

"Вопрос находится на контроле соответствующих ведомств. Как Госкомитет по делам семьи, женщин и детей, нам небезразличны эти инциденты. Мы просим всех незамедлительно информировать соответствующие органы в случае возникновения подобных случаев", - отметили в комитете.

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Версия на азербайджанском языке Komitə: İmişlidə 14 yaşlı qızın nişanlanması aidiyyəti qurumların nəzarətindədir

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