Госкомитет начал расследование по факту избиения ребенка воспитателем детского сада

Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей начал расследование по факту видеозаписи избиения ребенка воспитателем в детском саду.

Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей начал расследование по факту избиения ребенка воспитателем в детском саду.

Пресс-секретарь Госкомитета Теймур Марданоглу заявил в ответ на запрос Report, что они и другие соответствующие органы уже проводят расследование предполагаемого факта, и если он подтвердится, по результатам ее расследованиям будет дана правовая оценка.

Отметим, что в социальных сетях распространилась видеозапись физического насилия воспитателя над ребенком в одном из детских садов страны.

На видео видно, как женщина сильно бьет его по голове, чтобы он выполнил ее требование.

Кадры этого зверства были обнародованы в социальных сетях и вызвали шквал негодования у пользователей.