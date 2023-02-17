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Госкомиссия: В Гарадаглы армянами были убиты 57 человек, 39 пропали без вести

Госкомиссия: В Гарадаглы армянами были убиты 57 человек, 39 пропали без вести В Гарадаглы армянами были убиты 57 человек, 39 пропали без вести.
Происшествия
17 февраля 2023 г. 12:05
Госкомиссия: В Гарадаглы армянами были убиты 57 человек, 39 пропали без вести

В Гарадаглы армянами были убиты 57 человек, 39 пропали без вести.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

В Госкомиссии отметили, что 17 февраля 1992 года под руководством армянского международного террориста и лидера террористической организации АСАЛА Монте Мелконяна был учинен геноцид против мирного населения во время оккупации села села Гарадаглы Ходжавендского района Азербайджанской Республики.

Во время оккупации села были убиты 57 из 116 находившихся в селе граждан. Наряду с армянскими военнослужащими в убийстве жителей села участвовали гражданские лица армянской национальности, в том числе проживающие в окрестностях села Гарадаглы.

Взятые в плен и заложники жители села подверглись бесчеловечным пыткам, была осуществлена этническая чистка.

Впоследствии азербайджанской стороне были переданы тела только 27 из 57 убитых. Кроме того, скрывается информация о судьбе 9 человек, взятых в заложники и перевезенных сначала в Ханкенди, а затем в неизвестном направлении. В настоящее время в Госкомиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан пропавшими без вести во время оккупации села Гарадаглы Ходжавендского района числятся 39 человек, в том числе 33 мужчины, 5 мальчиков и 1 женщина.

50 взятых в заложники лиц (47 гражданских лиц, 2 военных и 1 сотрудник полиции) были впоследствии отпущены на свободу.

Отметим, что минул 31 год с резни, учиненной армянскими бандформированиями над мирными азербайджанцами в селе Гарадаглы Ходжавендского района Азербайджана.

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Версия на английском языке State Commission: Armenians killed 57 people in Garadaghli, 39 went missing
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: "Ermənilər Qaradağlıda 57 nəfəri qətlə yetirib, 39 nəfər itkin düşüb"

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