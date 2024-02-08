Госкомиссия: Найденные в Аскеране останки предположительно принадлежат жертвам Ходжалинского геноцида

Останки, обнаруженные в массовом захоронении у крепостных стен в поселке Аскеран Ходжалинского района, будут отправлены в соответствующие лаборатории для идентификации.

Останки, обнаруженные в массовом захоронении у крепостных стен в поселке Аскеран Ходжалинского района, будут отправлены в соответствующие лаборатории для идентификации.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил журналистам представитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Заур Исмаилов.

По его словам, массовое захоронение было обнаружено на основании показаний непосредственного участника Ходжалинского геноцида Бегларяна Рашида Арамаиси:

"Госкомиссия приступила к раскопкам в октябре-ноябре прошлого года и обнаружила захоронение в феврале текущего года. Предположительно, останки принадлежат жертвам Ходжалинского геноцида".

Исмаилов отметил, что, по оценкам специалистов, здесь захоронены останки не менее 8 человек, и не исключено, что в результате продолжающихся здесь поисковых работ это число увеличится.

"На следующем этапе останки будут отправлены в соответствующие лаборатории для идентификации. Общественность будет проинформирована о результатах", - сказал он.