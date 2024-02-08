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Госкомиссия: Найденные в Аскеране останки предположительно принадлежат жертвам Ходжалинского геноцида

Госкомиссия: Найденные в Аскеране останки предположительно принадлежат жертвам Ходжалинского геноцида Останки, обнаруженные в массовом захоронении у крепостных стен в поселке Аскеран Ходжалинского района, будут отправлены в соответствующие лаборатории для идентификации.
Происшествия
8 февраля 2024 г. 16:15
Госкомиссия: Найденные в Аскеране останки предположительно принадлежат жертвам Ходжалинского геноцида

Останки, обнаруженные в массовом захоронении у крепостных стен в поселке Аскеран Ходжалинского района, будут отправлены в соответствующие лаборатории для идентификации.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом заявил журналистам представитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Заур Исмаилов.

По его словам, массовое захоронение было обнаружено на основании показаний непосредственного участника Ходжалинского геноцида Бегларяна Рашида Арамаиси:

"Госкомиссия приступила к раскопкам в октябре-ноябре прошлого года и обнаружила захоронение в феврале текущего года. Предположительно, останки принадлежат жертвам Ходжалинского геноцида".

Исмаилов отметил, что, по оценкам специалистов, здесь захоронены останки не менее 8 человек, и не исключено, что в результате продолжающихся здесь поисковых работ это число увеличится.

"На следующем этапе останки будут отправлены в соответствующие лаборатории для идентификации. Общественность будет проинформирована о результатах", - сказал он.

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Версия на английском языке State Commission: Remains found in Asgaran allegedly belong to victims of Khojaly genocide
Версия на азербайджанском языке Komissiya: "Əsgərandakı kütləvi məzarlıqda Xocalı soyqırımı qurbanlarının basdırıldığı güman olunur"

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