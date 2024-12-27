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Госкомиссия: Если Армения не примет тело жительницы Ханкенди, она будет похоронена в Азербайджане

Госкомиссия: Если Армения не примет тело жительницы Ханкенди, она будет похоронена в Азербайджане Если Армения не примет тело жительницы Ханкенди, она будет похоронена в Азербайджане.
Происшествия
27 декабря 2024 г. 13:44
Госкомиссия: Если Армения не примет тело жительницы Ханкенди, она будет похоронена в Азербайджане

Если Армения не примет тело жительницы Ханкенди, она будет похоронена в Азербайджане.

Как сообщили Report в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, жительница города Ханкенди армянского происхождения Агасян Вера Варашаковна, 1954 года рождения, скончалась утром 20 октября по месту жительства.

23 октября отдел медиа и коммуникаций Министерства здравоохранения сделал заявление для прессы, указав, что, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти 70-летней женщины стала острая сердечно-легочная недостаточность, развившаяся в связи с тромбозом легочной артерии.

В связи со смертью В.Агасян Госкомиссия в тот же день проинформировала представительство Международного комитета Красного креста (МККК) в Азербайджане и попросила уведомить соответствующие государственные органы Армении и членов семьи В.Агасян.

Государственная комиссия сообщила, что по просьбе детей В. Агасян о захоронении ее тела в Армении была направлена официальная заявка в МККК. Азербайджанская сторона выполнила все необходимые процедуры для передачи тела через КПП Лачын 29 или 30 октября, проинформировав противоположную сторону через МККК. Однако спустя почти два месяца с момента обращения ответа так и не поступило. Вопрос неоднократно обсуждался с МККК, но организация подтвердила отсутствие реакции со стороны Армении.

Анализ показывает, что обращение детей, ранее не поддерживавших связь с матерью, стало частью пропагандистской кампании, направленной на дискредитацию Азербайджана. Армянская сторона предполагала отказ Азербайджана, но, столкнувшись с готовностью к этому гуманному шагу, утратила интерес.

Попытки политизировать вопрос комиссия назвала неуважением к гуманитарным нормам и общечеловеческим ценностям. Азербайджан подчеркивает приверженность международному гуманитарному праву и вновь заявляет о готовности передать тело.

Если до конца января 2025 года тело не будет принято, оно будет захоронено в Азербайджане с соблюдением религиозных и правовых норм.

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Версия на английском языке State Commission: If Armenia does not accept body of Khankandi resident, she will be buried in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Dövlət Komissiyası: Ermənistan Xankəndi sakininin meyitini qəbul etməsə, Azərbaycanda dəfn olunacaq

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