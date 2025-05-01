Госкомиссия: 210 человек числятся пропавшими без вести в связи с Ходжалинским геноцидом

13^01 На сегодняшний день, в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан 210 человек числятся пропавшими без вести в связи с Ходжалинским геноцидом.

В Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан на сегодня 210 человек числятся пропавшими без вести в связи с Ходжалинским геноцидом.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель руководителя рабочей группы госкомиссии Эльдар Самедов.

Он отметил, что в лаборатории будут проведены работы по идентификации останков, обнаруженных на дороге Аскеран-Ходжалы:

"По данным на сегодняшний день, в Государственной комиссии зарегистрировано 210 человек как пропавшие без вести в связи с Ходжалинским геноцидом. Из них 38 - дети, 42 - военнослужащие, остальные - гражданские лица. Из 18 человек, обнаруженных в Ходжалы в прошлом году, останки 10 человек были переданы их семьям. Продолжается процесс идентификации остальных останков"

По его словам, это третье массовое захоронение, обнаруженное в Ходжалы.